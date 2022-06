Anitta reúne Juliette e mais famosos em festa junina em sua casa no Rio

Rio - A cantora Anitta realizou, nesta quarta-feira, sua já tradicional festa junina, que aconteceu em sua mansão, na Zona Oeste do Rio. O evento contou com amigos e familiares da artista, além de comidas típicas, quadrilha e até touro mecânico.

Anitta contou nos Stories, do Instagram, que combinou seu look com Gkay. As amigas mudaram apenas as cores do modelito. Elas usaram minissaia, camisa cropped com franjas e chapéu. "Rosa e Rosinha da nova geração", brincou ao gravar vídeos com Gkay.

Famosos como Juliette Freire, Lexa e Mumuzinho também participaram da festa. Recentemente, o pai de Anitta, Mauro Machado, passou por uma delicada cirurgia após sofrer um AVC e ser diagnosticado com um câncer no pulmão. Mas ele já está recuperado.

"Milagres acontecem, orações funcionam. As orações e energias de todos vocês funcionaram. Ele está 100% curado. Eu estava pedindo um milagre, estava desfalecida. Mexeu com a minha família, acabou com tudo. E o milagre aconteceu", disse a cantora nos Stories, do Instagram.

Também nesta quarta, Anitta participou da gravação do remix do clipe "Dançarina", de Pedro Sampaio, na Lapa.

Relatar erro