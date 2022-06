Glória Pires revelou trauma após ser reprovada para novela no começo da carreira - Reprodução/Globo

Publicado 09/06/2022 18:33

Rio - O 'Encontro', apresentado por Fátima Bernardes, recebeu nesta quinta-feira (09) Glória Pires que relembrou o início da carreira artística e uma negativa traumática que recebeu ao realizar um teste para uma trama global.

fotogaleria "Meu primeiro teste na Globo para a novela 'Primeiro Amor' foi com Daniel Filho e ele me rejeitou. Vivi um trauma por uns 7 anos", revelou. A atriz contou que não esperava ser aprovada no teste para 'Dancin’ Days'. "E foi ele que me escolheu pra fazer esse papel e ficou zerada essa história", disse.

Glória Pires ainda fez um balanço de toda sua trajetória profissional. "Depois que fiz 50 anos, ao longo do decorrer dos trabalhos, tenho buscando mais referências da minha vida. E meu passado, as minhas lembranças. As memórias que eu tenho de todos esses trabalhos de coisas que aconteceram na vida. Tenho me dado esse presente", concluiu.