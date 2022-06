Claudia Rodrigues e Adriane Bonato - Foto: Dan Delmiro/ AgNews

Claudia Rodrigues e Adriane BonatoFoto: Dan Delmiro/ AgNews

Publicado 09/06/2022 17:36

Rio - Após publicar um vídeo na última terça-feira pedindo sua ex-empresária, Adriana Bonato em casamento , Claudia Rodrigues fez um ensaio fotográfico para oficializar o relacionamento entre as duas. Em entrevista para a revista Quem, Adriana Bonato contou que já gostava da atriz e que temia que o sentimento interferisse na saúde de Claudia Rodrigues.

fotogaleria "Vamos começar um relacionamento, vamos namorar, vamos ver se temos química, vamos ver se a gente se gosta sexualmente falando e, aí, aceito casar com ela. Nós nos encontramos ontem e conversamos muito. Disse a Claudia que poderíamos enfrentar uma barra, expliquei que poderia existir preconceito", contou. A empresária admitiu que já era apaixonada pela atriz. "De uns cinco anos para cá, me apaixonei pela Claudia. Vivia esse amor sem falar nada para ela. Não queria que misturasse as coisas e que, de alguma forma, isso afetasse em seus tratamentos", disse.

Adriane Bonato ainda negou que já tivesse um relacionamento amoroso com Claudia Rodrigues. "Tem gente falando por aí que já éramos um casal faz tempo e que agora assumimos. Não tem nada disso. Nosso relacionamento sempre foi profissional. Nos dois primeiros anos em que trabalhei com a Claudia, ela estava casada, inclusive. Me separei, porque não conseguiria manter o casamento. Fui casada por 17 anos", falou.