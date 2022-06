De biquíni fio-dental, Anitta sensualiza na piscina - reprodução de vídeo

De biquíni fio-dental, Anitta sensualiza na piscinareprodução de vídeo

Publicado 09/06/2022 16:44

Rio - Anitta compartilhou com o fãs, na tarde desta quinta-feira, um vídeo em que aparece dançando funk na piscina de sua mansão na Zona Oeste do Rio. De biquíni fio-dental, a cantora esbanjou sensualidade e exibiu as curvas perfeitas. "Simplesmente recebendo vídeos de coisas que eu não lembro", escreveu ela na legenda das imagens, publicadas no Instagram Stories.