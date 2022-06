Anitta e Murda Beatz - reprodução do instagram

Publicado 09/06/2022 13:24

Rio - Anitta compartilhou alguns momentos da festa junina realizada em sua mansão na Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira , no Instagram Stories, e deixou os fãs em polvorosa. É que em um dos vídeos, a Poderosa aparece se divertindo com o produtor canadense Murda Beatz durante a dancinha da laranja. Ele ainda compartilhou um vídeo da cantora no touro mecânico em sua redes social. Não demorou muito para os internautas especularem um romance entre eles.