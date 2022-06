Laís Caldas e Gustavo Marsengo - Reprodução/Instagram

Laís Caldas e Gustavo MarsengoReprodução/Instagram

Publicado 09/06/2022 12:37 | Atualizado 09/06/2022 12:51

Rio - Laís Caldas e Gustavo Marsengo comemoraram um mês de namoro direto do pronto-socorro. A ex-BBB compartilhou em seu Instagram um selfie feita no local, após ela se sentir mal, na noite desta quarta-feira (8), quando celebravam a data especial.

fotogaleria

"Hoje completamos um mês de namoro e viramos juntos no pronto-socorro! Na saúde e na doença, sempre juntinhos", disse ela ao compartilhar uma foto na cama do hospital ao lado do namorado. "Obrigada por estar sempre ao meu lado e cuidando de mim! Quando eu tiver melhor comemoramos do jeito que a gente gosta! Te amo", se declarou.