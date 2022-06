Thyane Dantas - reprodução do instagram

Publicado 09/06/2022 11:26 | Atualizado 09/06/2022 11:28

Rio - Thyane Dantas quebrou o silêncio e se manifestou através do Instagram Stories, na noite desta quarta-feira (8), sobre uma acusação que recebeu da bailarina Thay Gonçalves. Em entrevista ao "Pocah Podcast", a dançarina afirmou que a esposa de Wesley Safadão exigia que as integrantes do balé ficassem longe do casal. Em sua rede social, Thyane negou o história e fez um grande desabafo.

"Empatia. Como sofrer consequências de algo que você não cometeu? Sim, no tribunal da internet isso é possível. Eu desconhecia essa história e essa moça até então. Nunca troquei nenhuma palavra com ela. Não faço ideia de como, quando e por que dessa situação ter chegado pra ela dessa forma. Isso não foi um pedido meu e jamais seria", começou ela.

"Pode ser que tendo acesso a isso a convença ou ainda assim ela escolha continuar acreditando no que decidir acreditar, mas o fato é que não posso escolher silenciar, isso traz consequências também. Quando lia alguma inverdade, algo injusto sobre nós na rede social, isso me causava dor, isolamento, angústia, dúvidas, opressão, perseguições, julgamentos, ódio, haters, fakes, depressão, desânimo, vergonha, insegurança, desconfiança, etc", continuou.

Em seguida, Thyane disse que consegue lidar melhor com as notícias envolvendo seu nome. "Foi todo um processo de amadurecimento para hoje eu conseguir falar sobre isso de forma tranquila. Afinal são 10 anos. Gostaria de fazer um pedido a vocês pelos que ainda não conseguem vencer todas essas dores causadas pelo ódio gratuito enraizado em mentira, calúnia e difamação. Quando vocês escutarem alguma história, se deem o direito da dúvida. Se questionem quanto ao que vão ler aí".

"Acredito que assim as consequência avassaladoras possam ser amenizadas e de repente você consiga enxergar o outro como ser humano, falho, imperfeito, e se não for muito faça o exercício de se colocar no lugar do outro. Pratiquem a empatia. Essa prática eu adotei porque não tem como dar credibilidade a tudo o que lemos hoje na internet. Ter você, assim como todas as outras bailarinas, levando a arte de vocês, a beleza, a simpatia, é algo que só agrega ao evento do meu esposo. Você encantam, trazem brilho as apresentações, agradam ao público e aos fãs, e esse sempre será o motivo para tudo que é realizado", finalizou.

Entenda:

Thay Gonçalves, ex-dançarina do Faustão e atual bailarina de Rodrigo Faro, falou em entrevista para o "Pocah Podcast" que Thyane Dantas, mulher de Wesley Safadão, pedia para que as bailarinas não se aproximarem dela e do marido. "Eu citei esse negócio do balé mudar de lugar porque foi com ele [Wesley Safadão] que aconteceu. A esposa dele tinha pedido para gente não estar onde ela ia estar e nem onde ele ia passar", afirmou.