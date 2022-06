Dançarina Thay Gonçalves afirma que Thyane Dantas, mulher de Wesley Safadão, exigiu que balé ficasse longe dela e do marido - Reprodução / Instagram

Dançarina Thay Gonçalves afirma que Thyane Dantas, mulher de Wesley Safadão, exigiu que balé ficasse longe dela e do maridoReprodução / Instagram

Publicado 08/06/2022 09:05 | Atualizado 08/06/2022 09:18

Rio - Thay Gonçalves, ex-dançarina do Faustão e atual bailarina de Rodrigo Faro, falou em entrevista para o "Pocah Podcast" sobre situações desconfortáveis que enfrentou junto à outras profissionais que trabalham com famosos.

Durante a conversa, Thay revelou que muitas namoradas e esposas de músicos não gostam que as bailarinas ocupem o mesmo espaço que eles. Entre as mulheres de famosos que teriam exigido que elas ficassem longe, a dançarina citou a influenciadora Thyane Dantas, mulher de Wesley Safadão.

"Tem artista que a mulher não gosta que se aproxime, que o balé esteja perto. Tem mulher que pede para o balé ficar em outro lugar… Por exemplo: o camarim é aqui e o artista vai subir. Aí, falam: 'ó, o balé tem que mudar de lugar, porque a esposa do artista vai ficar aqui'", explicou.

Quando um dos apresentadores do podcast, Tiago Ravaiani, cita o nome de Safadão, Thay confessa que já teve que lidar com esse transtorno por conta de Thyane. "Eu citei esse negócio do balé mudar de lugar porque foi com ele [Wesley Safadão] que aconteceu. A esposa dele tinha pedido para gente não estar onde ela ia estar e nem onde ele ia passar", afirmou.