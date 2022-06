Leda Nagle está com covid-19 pela segunda vez - Reprodução Internet

Leda Nagle está com covid-19 pela segunda vezReprodução Internet

Publicado 08/06/2022 09:02

Rio - A apresentadora Leda Nagle, de 71 anos, testou positivo para covid-19 pela segunda vez. Ela contou no Instagram que foi diagnosticada com o vírus ao postar uma foto em que aparece ao lado do filho, Duda, da nora, Sabrina Sato, e da neta, Zoe.

fotogaleria

"A pior coisa deste vírus covid atual é a saudade provocada por este isolamento. É bem desagradável, é impossível de prever o tempo que vai levar pra zerar, apesar dos sintomas não serem cruéis, é chato, muito chato", disse Leda na legenda da imagem.

"Mas olhar estas fotos, destas pessoas queridas, não deixa de ser um consolo, um alento e saber que, a qualquer hora destas, vamos nos divertir de novo! Tomara que seja logo", completou.

Leda Nagle testou positivo para a doença pela primeira vez no final de 2020. Na ocasião, ela chegou a ser intubada e Duda Nagle chegou a dizer que seu estado de saúde era preocupante. "Seus sintomas foram 'médio' para uma UTI em hospital. Não foi médio comparado a população que pega. Comparado a eles, [seus sintomas] foram graves (...) Você bateu na trave. Você não sabe! Você estava dormindo, perdeu a noção do tempo, da realidade, com um monte de remédio. Por um triz você não teve que ir para a intensiva. A máquina já estava em 55%... A partir de 60%, você ia ser dopada para ficar desacordada. Foi no limite!