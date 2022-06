Deborah Secco participa do PocCast - reprodução

Deborah Secco participa do PocCastreprodução

Publicado 09/06/2022 10:42 | Atualizado 09/06/2022 11:27

Rio - Deborah Secco passou por uma saia justa durante sua participação no 'Poc Cast', apresentado por Lucas Guedez e Rafael Uccman, na noite desta quarta-feira (8), no Youtube. A atriz foi questionada se curtia pegar homem casado, quando era solteira, e ficou nitidamente constrangida com a situação.

fotogaleria

"Você tinha muito essa fama de pegar vários... Naquela época, você sofria muito hater por pegar homem casado? Por que você curtia, né? Tipo, era um fetiche...? Ou você não sabia que ele era casado?", perguntou Lucas. "Não curtia", respondeu Deborah, sem jeito.

Em seguida, ela ressaltou: "Eu sabia que a pessoa tinha um relacionamento, perguntava, a pessoa sempre dizia que não estava bem, que ia terminar. Mas não era uma coisa que eu curtia, não. Aliás, sempre sofri. Porque sempre soube que não era prazeroso".

Casada com Hugo Moura e mãe de Maria Flor, Deborah disse que não ficaria com uma pessoa comprometida novamente. "Hoje eu jamais sairia com qualquer pessoa comprometida. Porque entendi a importância da gente olhar para outra mulher. Mas quando eu era mais jovem, acho que era uma cultura feminina essa disputa entre mulheres. Eu aprendi na vida a disputar com mulheres, demorei muito tempo para ressignificar e ver que nós mulheres temos que estar unidas e de mãos dadas".

Por fim, a atriz destacou: "Nunca cheguei para acabar com um relacionamento, sempre chegou para mim que o relacionamento estava acabado. E eu, iludida. Mas hoje entendo muito como isso era errado e como isso me fazia mal e fazia mal para as pessoas envolvidas".