Rafa Kalimann e Xande de Pilares curtem show de Caetano Veloso no Rio

Rio - Caetano Veloso estreou o show "Meu Coco", no Vivo Rio, Zona Sul da cidade, na noite desta quarta-feira. O artista contou com famosos como Rafa Kalimann, Lucinha Araújo e Xande de Pilares na plateia. Xande estava acompanhado pela namorada, Thay Pereira. A apresentação é resultado de diversos adiamentos do show durante a pandemia. A princípio, o show aconteceria nos dias 27 e 28 de março de 2020.

