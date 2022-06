Kylie Jenner usa biquíni estampado com mamilos - Reprodução Internet

Kylie Jenner usa biquíni estampado com mamilosReprodução Internet

Publicado 09/06/2022 10:16

Rio - A influenciadora digital Kylie Jenner, irmã de Kim Kardashian, postou fotos, no último final de semana, usando um biquíni bem diferente. A peça é estampada com mamilos. A ousadia de Kylie bombou nas redes sociais e o biquíni, que é avaliado em US$ 325, cerca de R$ 1700, já está esgotado em vários e-commerce que vendem Jean-Paul Gaultier.

fotogaleria

"Libertem os mamilos", escreveu Kylie na legenda da imagem. O modelito foi criado pela russa Lotta Volkova, que colaborou com Jean-Paul Gaultier na criação da coleção "trompe-l'oeil", que conta com ilusões de ótica nas impressões em nylon. Confira abaixo outras peças da coleção: