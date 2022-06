Julie Andews e Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Julie Andews e Isis ValverdeReprodução/Instagram

Publicado 09/06/2022 11:58 | Atualizado 09/06/2022 12:52

Rio - Isis Valverde se emocionou ao conhecer e conversar com Julie Andrews, durante um evento em Los Angeles, nos Estados Unidos. A atriz publicou fotos em seu Instagram, nesta quinta-feira (9), do momento em que interagiu com a estrela do cinema e também do look que escolheu para o evento.

fotogaleria

"Foi uma grande noite", escreveu Isis na legenda da publicação. A atriz marcou presença no "AFI Life Achievement Award", evento de gala do American Film Institute.



Julie Andrewstem 86 anos e é conhecida como a "etrena Mary Poppins", mas também ficou famosa por atuar em clássicos como "A Noviça Rebelde" (1965) e "O Diário da Princesa" (2001).