Publicado 09/06/2022 13:53 | Atualizado 09/06/2022 13:59

Rio - Britney Spears se casará com Sam Asghari nesta quinta-feira (9), segundo o "TMZ". A cerimônia será íntima, com festa exclusiva e pequena para até 100 pessoas.

Após tantas polêmicas envolvendo a família, a cantora optou por não convidar o pai, Jamie Spears, a mãe, Lynne Spears, e a irmã, Jamie Lynn. De acordo com o veículo, apenas o irmão de Britney, Bryan, deverá estar presente.

Nesta quarta-feira (8), a Spears postou um vídeo nos stories de seu Instagram em que aparece dentro de um Rolls Royce com o noivo. Ela mostra suas unhas prontas e uma taça de champagne.

O casal se conheceu em 2016 no set do videoclipe da cantora para "Slumber Party" e e estão juntos desde então. Esta será a terceira vez que a Princesa do Pop vai ao altar. Ela já foi casada com Jason Alexander e Kevin Federline.