Neymar e a namorada, Bruna GiancardiReprodução Internet

Publicado 09/06/2022 12:04

Rio - O jogador de futebol Neymar está curtindo uns dias de descanso em Miami, nos Estados Unidos, com a namorada, Bruna Biancardi, e os "parças". O craque foi fotografado ao lado da influenciadora digital no Fontaine Bleau Resort nesta quarta-feira. A imprensa internacional, no entanto, confundiu Bruna Biancardi com Bruna Marquezine, ex do jogador.

O tabloide britânico "Daily Mail" chegou a escrever o nome de Bruna Marquezine no título de sua matéria. "Neymar mostra suas tatuagens enquanto passeia abraçado com a namorada, Bruna Marquezine, em Miami", diz a reportagem.

O jogador também postou algumas fotos do passeio nas redes sociais. "Esquadrão em Miami", escreveu na legenda da imagem.