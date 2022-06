Carolina Dieckmann e Tiago Worcman completaram 19 anos de casados nesta segunda-feira - Reprodução/Instagram

14/06/2022

Rio - Carolina Dieckmann surgiu em clima de romance nas redes sociais ao comemorar o aniversário de casamento com o empresário Tiago Worcman. Nesta terça-feira, a atriz celebrou os 19 anos de relacionamento com uma bela declaração para o marido, publicada no Instagram.

"Post atrasado por motivo de estar vivendo. Isso foi ontem. Dia em que completamos dezenove anos juntos; sim, 19 anos, ou pra ficar bem impressionante: 6935 dias. O que, para mim, parece número de uma vida", começou ela. Os dois são pais de José, de 14 anos, enquanto a artista também é mãe de Davi, de 22, do casamento com Marcos Frota.

Carolina continuou o texto escrito em formato de poema: "Não vou dizer foi fácil, mas foi escolhido; a gente se escolhe todo santo dia. Não posso dizer que foi difícil, porque não saberia o que fazer sem você. Só posso dizer que é amor. Desses que te fazem dançar nas estrelas, se sentir mais vivo que tudo, achar a vida mais bonita quando você está perto, e necessária justo porque você está aqui. Te amo, nam. Dezenove anos, and counting [e contando]…", completou.

