Samantha Schmütz comenta crítica feita por Jennifer Aniston a respeito da classe artísticaReprodução / Instagram

Publicado 14/06/2022 13:45 | Atualizado 14/06/2022 13:48

Rio - Samantha Schmütz comentou uma crítica feita pela estrela de "Friends", Jennifer Aniston, acerca da situação atual da classe artística, que está sendo "invadida" por estrelas do Tik Tok, Youtube e Instagram. "A internet realmente moldou uma nova cultura sobre as pessoas se tornarem famosas. Essa coisa de as pessoas ficarem famosas basicamente por não fazerem nada. É famoso vindo do TikTok, famoso do YouTube, famoso do Instagram... É quase como se estivesse diluindo o nosso trabalho como ator", disse a atriz norte-americana.

A fala de Aniston foi compartilhada através de uma publicação do perfil Xuxa na Nave, no Instagram e a atriz brasileira aproveitou para comentar a crítica. "Se fosse eu falando, levava pau", escreveu.

Recentemente, Samantha foi altamente criticada por invalidar a carreira artística da campeã do "BBB 21", Juliette Freire , questionando se a mesma poderia ser considerada artista, em uma publicação nas redes sociais. Com toda repercussão do caso, a atriz acabou se retratando com a cantora pelo comentário maldoso.

"Está muita confusão hoje em dia nossa indústria, nossa profissão... Celebridade, famoso, está tudo misturado. Eu joguei essa minha frustração na Juliette. É muito difícil ser artista independente se você não tem a máquina te ajudando e te fortalecendo. Os artistas são massacrados, vejo milhões de amigos tendo que desistir, porque não tem ajuda do algoritmo, a coisa não anda. Então, essa revolta toda explodiu naquele segundo e eu falei 'Que isso? O problema não é ela, apaga'. E eu apaguei [o comentário], ficou quarenta segundos no ar, mas foi tempo suficiente", explicou.

"A Juliette usa maravilhosamente bem as redes dela, lutando por causas que são minhas também. Uma pessoa que está a há pouco tempo na mídia, mas já ajuda para 'caramba' o Brasil. Então, não tem porque fazer esse comentário que a magoou e aos fãs dela. Estou aqui realmente pata pedir desculpa, estou supertriste. Então, espero que você me perdoe, Juliette, e o Brasil também me dê essa chance de aprender. Obrigada", concluiu.