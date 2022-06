Luana Piovani - reprodução do instagram

Publicado 14/06/2022 11:50

Rio - Luana Piovani abriu o coração e contou como anda sua relação com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, através do Instagram, na manhã desta terça-feira. A atriz disse que os dois estão se dando muito bem e que para agradecer a boa fase de sua vida vai passar uns dias de férias em Israel.

"Estou com saudade de Jesus. Aquela coisa mais física, sabe? Vou para Jerusalém agradecer tanta bênção, tanta coisa boa acontecendo. Meus filhos crescendo com saúde, minha relação com o Pedro cada vez melhor. Meus pais aqui... trabalhos, oportunidades, amigos. Tanta dádiva. Falei: Tenho que agradecer por tudo antes de começar a trabalhar", desabafou a apresentadora.



Luana e Pedro ficaram juntos por sete anos e são papais de Bem, Dom e Liz. Atualmente, a atriz namora o empresário Lucas Bittencourt. Já Scooby é casado com a modelo Cintia Dicker.