Jennifer Lopez - AFP

Publicado 14/06/2022 11:56 | Atualizado 14/06/2022 12:03

Rio - Jennifer Lopez, de 52 anos, falou um pouco sobre os padrões de beleza exigidos nos anos 90 e que quase desistiu de sua carreira no entretenimento por causa disso. Em seu novo documentário da Netflix, "Halftime", a atriz fez revelações sobre sua trajetória.

"Tiveram tantos momentos que eu pensei: 'Acho que vou desistir'. Eu tinha descobrir quem eu era e acreditar nisso e em nada mais", explicou Jennifer. "Quando eu comecei a trabalhar, o ideal de beleza eram mulheres muito magras, loiras, altas e sem muitas curvas", afirmou.



Ela explicou como era difícil suportar essa pressão estética. "Eu cresci com mulheres com curvas, então não era algo que eu tinha vergonha. Mas era difícil [ver] que as pessoas te viam como uma piada", disse a cantora.

Ben Affleck também aparece no documentário e comentou sobre as críticas que ela recebeu. "Eu perguntei a ela uma vez: 'Isso não te incomoda?'. E ela respondeu: 'Sou uma mulher latina, eu já esperava por isso'", contou.