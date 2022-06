Calça de Leo Santana rasga durante show - reprodução de vídeo

Publicado 14/06/2022 10:50

Rio - Léo Santana passou por uma situação delicada durante um show em Janaúba, em Minas Gerais, no fim de semana. A calça do cantor rasgou durante sua apresentação. Tudo aconteceu quando ele se ajoelhou no palco. Neste momento, abriu um rasgo na peça. Mas o artista não se abalou. Pelo contrário, ele se divertiu com o ocorrido e até compartilhou o momento em suas redes sociais.

"É mais uma do GG [risos]. Só porque vocês gostam das narrações… esse aí é o verdadeiro, o vídeo que me entrega", brincou o cantor no Instagram.

Os seguidores de Léo reagiram: "Calça de milhões. Não passou no teste de gingado do GG", comentou um. "Ainda bem que o homi usa cueca", disse outro. "O melhor é ele olhando debaixo das pernas pra ver o rasgo", destacou um terceiro.

Veja o vídeo: