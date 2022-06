João Guilherme e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Publicado 13/06/2022 21:53

São Paulo - Zé Felipe fez um show no último domingo (12), em Italva no Rio de Janeiro, e recebeu uma "sapatada" de um fã. João Guilherme, irmão do cantor, não gostou da situação e se manifestou.

"O show dele é bom pra c*ralho e tem gente pensando em desviar a atenção de alguma forma... vai entender a cabeça do infeliz", disse ele no comentário de um post no Instagram.

Em um vídeo, que está circulando na internet, é possível ver o momento que o cantor é agredido com um tênis pelo fã.