Publicado 13/06/2022 20:55

Rio - Além de fugir dos padrões em sua alimentação e dicas culinárias, Bela Gil também tem um casamento incomum. É que a chef e apresentadora decidiu ter um relacionamento aberto com João Paulo Demasi, com quem é casada há quase 20 anos. Em entrevista ao blog 'Garotas Estúpidas', a filha de Gilberto Gil explicou como é a vida amorosa do casal.

“Minha relação com meu marido sempre foi pautada na confiança e na liberdade. Quando uma relação é pautada no poder, de ‘quem manda na relação’, a gente cria um ambiente de possessividade, um vira posse do outro. E ninguém é posse de ninguém. Temos uma relação justa e igualitária. A gente entende que o amor entre a gente é gigante e só se multiplica", declarou ela. Os dois são pais de Flor, de 12 anos, e Nino, de 5.

Bela ainda afirmou que pode amar o esposo e outras pessoas ao mesmo tempo: "Não acredito que uma coisa exclui a outra. Não é uma coisa que eu imponho a todos. Muita gente acha uma coisa promiscua, tem de tudo. Mas acho que a gente está caminhando para uma sociedade mais livre e que a não-monogamia vai estar mais presente ao longo do tempo", opinou.

"Claro que dá para amar mais de uma pessoa. É que a nossa sociedade é machista e patriarcal", comentou a chef, que ainda explicou que não há traição em seu casamento com Demasi: "Quando a gente fala de um relacionamento não-monogâmico, a gente fala das coisas serem mais leves. Quando você está com uma outra pessoa que não seja seu marido, você não está traindo, você não tem esse sentimento de culpa, essa coisa de fazer tudo escondido como se fosse um crime. Eliminar isso deixa que a vida das pessoas seja mais legal", explicou.