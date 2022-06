Daniel Lenhardt e Marcus Lobos - Reprodução/Twitter

Publicado 13/06/2022 19:54

Rio - Daniel Lenhardt, ex-participante da vigésima edição do 'BBB', usou o Twitter nesta segunda-feira (13) para se declarar ao namorado, Marcus Lobos. O modelo já havia compartilhado um vídeo nas redes sociais para celebrar o Dia dos Namorados.

"O vídeo que postamos ontem no insta é o melhor vídeo dos últimos tempos! A conexão que eu tenho com esse cara é de outro mundo! E é sobre isso, sabe? Sobre viver e aprender com o outro. Sobre se respeitar e respeitar o outro. É sobre, além da relação, existir amizade!", escreveu.