Bruna MarquezineReprodução/Instagram

Publicado 13/06/2022 17:55

Rio - Bruna Marquezine está de volta depois de passar alguns anos afastada da atuação. Nesta quarta-feira, a atriz estreia em 'Maldivas', nova série da Netflix com Manu Gavassi e Sheron Menezzes. Longe da TV desde a novela "Deus Salve o Rei", de 2018, a artista relembrou uma brincadeira feita por seus fãs no Twitter para arranjar um trabalho para a famosa, que rompeu seu contrato de exclusividade com a TV Globo em 2020, após 17 anos na emissora carioca.

"Quando surgiu essa brincadeira, eu dei tanta risada. Mas pensei: 'Só estou rindo porque estou bem empregada'. Se eu não estivesse, estaria mal quando surgiu essa brincadeira de 'arrume um emprego para Bruna Marquezine'", contou a morena, durante entrevista com a influenciadora Dora Figueiredo.

Em outro momento do vídeo publicado no Instagram, Bruna também falou sobre a reação do público quando foi anunciado que ela seria a protagonista feminina de "Besouro Azul", que marca sua estreia em uma grande produção de Hollywood. "Essa foi uma das poucas vezes na minha carreira em que 99% das pessoas estavam vibrando comigo. Foi uma experiência muito louca, tem sido muito especial. Acho que também é reflexo de muitos anos de dedicação e trabalho", declarou ela, que atua desde criança.

