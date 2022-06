Pabllo Vittar se apresenta no Rio em setembro com show especial - Divulgação

Publicado 13/06/2022 15:47

Rio - Depois de conquistar os Estados Unidos e a Europa com sua turnê mundial, Pabllo Vittar já prepara para se apresentar em território nacional. Nesta segunda-feira, a cantora drag queen anunciou um show especial no Rio de Janeiro, marcado para o dia 16 de setembro, na Fundição Progresso, Centro do Rio.

Com a “I am Pabllo World Tour”, a artista celebra seus cinco anos de carreira, cantando sucessos de todos os seus álbuns, desde a estreia com "Open Bar" até "Batidão Tropical", seu disco mais recente. Os ingressos para o show já estão disponíveis no site Sympla, a partir R$ 80.

Recentemente, Pabllo Vittar fez história como a primeira drag queen a se apresentar no festival Coachella, na Califórnia, dividindo o line-up com nomes como Anitta, Harry Styles e Billie Eilish. Na Europa, a cantora maranhense foi uma das atrações do Primavera Sound em Barcelona, junto com Lorde e Dua Lipa, que também estará no Rio em setembro, para cantar no Palco Mundo do Rock in Rio.