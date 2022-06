Ludmilla gravou em estúdio com produtor musical Hit-Boy - Reprodução/Twitter

Ludmilla gravou em estúdio com produtor musical Hit-BoyReprodução/Twitter

Publicado 13/06/2022 13:59 | Atualizado 13/06/2022 15:28

Rio - Ludmilla está passando um temporada nos Estados Unidos para a gravação de seu no álbum. Neste domingo (12), ela publicou em suas redes sociais uma foto em um estúdio de Los Angeles com o produtor musical norte-americano Hit-Boy. Destaque internacional, ele é conhecido por trabalhar com artistas como Beyoncé, Rihanna, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Jay-Z, Kendrick Lamar, A$ap Rocky, e Kanye West.

A cantora não deu detalhes se Hit-Boy produziu uma única música ou todo o seu novo álbum. No entanto, comemorou ter conseguido gravar os áudios do trabalho no exterior. "Estou tão feliz porque eu queria tanto gravar as vozes do álbum aqui em Los Angeles e consegui. A qualidade da minha voz está surreal", escreveu no Twitter.

Lud também aproveitou para mandar um recado para os fãs. "Vocês não pediram tanto um álbum pop? Então, a espera não será em vão", garantiu. "Eu vim aqui pra LA pra gravar todas as vozes do álbum, porque eu gosto muito da captação de áudio daqui de LA, eu acho que a minha voz fica muito mais natural do jeito que eu quero imprimir elas nas músicas porque essas músicas vieram do coração e espero que vocês curtam porque tá dando trabalho pra c**alho, viu!”, continuou.



A artista finalizou afirmando estar tão ansiosa que cquase gravou uma live para revelar todas as músicas do novo albúm para o público. "Eu estou muito feliz com o resultado, e estou louca para ver tudo na pista. Inclusive, ontem quase fiz uma live mostrando as músicas. Enfim, estou muito ansiosa, galera", concluiu.

Durante sua estadia em LA, ela também foi vista se encontrando com o empresário da cantora norte-americana Kehlani e levantou rumores sobre uma possível parceria. O novo projeto pop de Lud ainda não tem uma data de lançamento definida.