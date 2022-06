Marcelo Serrado - Reprodução/Instagram

Publicado 13/06/2022 21:38

Rio - Marcelo Serrado surpreendeu os seguidores, no último domingo, ao mostrar seu emagrecimento em postagem no Instagram. O ator de 55 anos compartilhou uma montagem que reúne duas fotos em que o artista aparece de sunga na praia, evidenciando a perda de peso e o abdômen mais definido.

“Esse post é para te incentivar a buscar sua melhor versão, sempre! Consegui chegar nesse corpo depois dos 45 ou 50 anos! Foco, determinação e 'fecha a boca meu filho'! E cuidar da cabeça”, escreveu Marcelo, na legenda da publicação. Nos comentários, fãs elogiaram a boa forma do ator: "Sensacional", declarou um seguidor. "Tá um menino!", disparou outro internauta. "Gato dos dois jeitos", acrescentou mais uma admiradora.

Atualmente, Marcelo Serrado está no ar como Moa, o protagonista de "Cara e Coragem", da TV Globo. Para o ator, o romance entre o mocinho e Pat (Paolla Oliveira) é um dos pontos altos da trama: “Acho que esse amor impossível é muito legal e o público pode torcer muito porque as pessoas vão aparecendo na vida deles (Pat e Moa), mas eles se amam. O público vai torcer por esse amor. A gente está fazendo com muita delicadeza para que seja incrível, para que as pessoas acreditem e torçam por eles”, afirmou.

