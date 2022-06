Laura Neiva e Chay Suede - Reprodução/Instagram

Publicado 13/06/2022 18:21 | Atualizado 13/06/2022 18:25

Rio - Laura Neiva não deixou o Dia dos Namorados passar em branco. Um dia depois da data oficial, a atriz abriu um álbum em seu Instagram relembrando o início do relacionamento com Chay Suede.

"A gente era novinho, mas já sabia que o nosso amor era pra sempre. 'É você, só você, que na vida vai comigo agora. Nós dois na floresta e no salão. Nada mais.' Te amo, feliz dia dos namorados", escreveu na legenda da publicação.

Chay também se declarou para a esposa. O ator aproveitou as última horas da data romântica para homenagear Laura. "Meu amor certo. Toda a minha vida ganha significado em você. Graças a Deus por você. Te amo com tudo o que sonhei em ser. Conta comigo, mãe dos meus filhos, mulher da minha vida, meu melhor é seu, pra sempre. Feliz dia, namorada", disse, junto com uma sequência de fotos.

Juntos há sete anos, os dois são pais de Maria e José.