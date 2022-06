Paulo Vieira reagiu a uma publicidade feita pela mãe nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 13/06/2022 17:01

Rio - Paulo Vieira costuma dividir as suas histórias familiares com os seguidores e nesta segunda-feira (13) não foi diferente. O comediante contou, de forma bem humorada, sobre uma publicidade que sua mãe, Conceição Vieira, obrigou seu pai, Luisão, a realizar nas redes sociais.

fotogaleria Esbanjando sinceridade, a mãe de Paulo Vieira brincou com a postagem realizada. "Meu eterno namorado, te amo! Como prova do meu sentimento, estou te dando esse relógio. Na verdade, eu não estou dando nada, quem está dando é a marca porque é publi. Mas eu entrei com a parte do amor que é mais importante", escreveu.

No Twitter, o comediante comentou a publicidade feita pela matriarca. "Minha mãe está lá no insta fazendo publi com música do Moacyr Franco e obrigando meu pai a beijar e mostrar o relógio ao mesmo tempo KKKKKKKKK Eu te amo por esse momento, @caito_maia!", disse citando o fundador da marca que patrocinou o presente do pai.