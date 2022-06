Claudia Raia exibe beleza natural ao surgir sem maquiagem - Reprodução/Instagram

Publicado 13/06/2022 14:52

Rio - Claudia Raia deu um show de beleza natural ao surgir sem maquiagem em clique publicado no Instagram, nesta segunda-feira. Vestindo um macacão roxo, a atriz de 55 anos dispensou filtros ao mostrar a "cara lavada" e ainda exibiu o corpão com o reflexo do espelho.

“Um rostinho lavado e uma boa dose de amor próprio”, escreveu na legenda da publicação. Fãs e amigos encheram a famosa de elogios, destacando a boa forma da artista: "E uma bunda espetacular", disparou Luisa Arraes. "Fica mais bonita assim", afirmou uma seguidora. “Maravilhosa! Inspiração”, declarou outro admirador.

Atualmente, Claudia Raia está no ar com a reprise de "A Favorita", no "Vale a Pena Ver de Novo". Em 2008, quando foi ao ar pela primeira vez, a trama se mostrou inovadora por deixar os telespectadores na dúvida sobre quem era mocinha e quem era a vilã da história. A revelação só foi feita depois de muitos capítulos, com o enredo em estágio avançado.

Confira: