Viih Tube e Eliezer Reprodução/Instagram

Publicado 13/06/2022 11:56 | Atualizado 13/06/2022 12:05

Rio - Viih Tube aproveitou o Dia dos Namorados para curtir um spa ao lado de Elizer. A ex-BBB contou para seus seguidores no Instagram que foi convidada a celebrar a data e, mesmo se considerando solteira, ela decidiu aproveitar a oportunidade.

Primeiro, a yotuber mostrou a conversa com o spa Aigai, quando recebeu o convite. "E o namorado que não tenho? Vale para ficante?", questionou ela na mensagem.

Logo em seguida, a Viih apareceu no local acompanhada do também ex-BBB Eliezer dentro de uma piscina, aproveitando uma água de coco juntos. "É isso, gente! Estamos aqui relaxando, com massagem. Com banho. Ah, vai esconder para que?", disse ela, aos risos, mostrando a companhia.