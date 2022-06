Jade Picon diz estar solteira - Reprodução Internet

Publicado 13/06/2022 07:47 | Atualizado 13/06/2022 07:48

Rio - A ex-BBB Jade Picon usou o Instagram, neste domingo, para anunciar que está solteira. A influenciadora digital gravou uma série de vídeos em que disse estar se sentindo pressionada com as cobranças e fofocas envolvendo seu nome.

"Eu estou solteira com todas as letras. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não estou namorando, que não estou ficando sério, não tenho compromisso fixo com ninguém", disse Jade. No vídeo, a influenciadora diz que é uma mulher "de 20 anos, bem resolvida, bem decidida e bem feliz". Atualmente, ela está focada em seus projetos.

"Esse é o meu primeiro Dia dos Namorados solteira em três anos. Vocês acompanharam o meu relacionamento de três anos com o João (Guilherme, filho do cantor Leonardo), acompanharam agora em rede nacional o romance com o P.A., e eu tenho um carinho enorme por tudo que eu vivi, por toda a história, pelos fãs, mas no momento em que eu estou da minha vida eu preciso priorizar a pessoa que mais me prioriza, que sou eu", afirmou.

Jade ainda disse que as mulheres sofrem mais pressão que os homens. "A régua para homem não é a mesma pra mulher", finalizou. Durante o "BBB 22", Jade viveu um romance com Paulo André. Os dois continuam amigos, mas decidiram não seguir com o namoro fora do confinamento.