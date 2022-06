Karina Bacchi ingressou na carreira gospel - Reprodução/Instagram

Karina Bacchi ingressou na carreira gospelReprodução/Instagram

Publicado 13/06/2022 18:43 | Atualizado 13/06/2022 19:48

Rio - Após o término de seu casamento com Amaury Nunes, Karina Bacchi contou para os seguidores nesta segunda-feira (13) sobre o lançamento de 'Luz de Jesus', seu primeiro single como cantora gospel. Antes do revelar publicamente o fim do seu antigo relacionamento, boatos apontavam que o fanatismo religioso da apresentadora motivou a crise na relação.

fotogaleria "Está chegando a hora. Vamos cantar juntas o mesmo louvor, a mesma música, na mesma adoração. E é com o mesmo amor e intensidade que o senhor merece, está chegando a hora, dia 23 de junho. Faltam só 10 dias para eu compartilhar com vocês o vídeo e a música 'Luz de Jesus'. Meu primeiro louvor de adoração ao senhor", revelou.

"Algo que eu jamais poderia imaginar, uma surpresa que ele plantou em meu coração e me capacitou. Eu tenho certeza que essa música irá te inspirar a buscar por sua presença. Irá te inspirar a levantar com mais gratidão e fortalecer a sua fé", acrescentou.