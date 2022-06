Amber Heard - reprodução de vídeo

Publicado 13/06/2022 11:13

Rio - Após perder o julgamento de difamação contra o ex-marido, Johnny Depp, Amber Heard quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a batalha judicial dos dois em entrevista ao programa 'Today', da NBC, que será exibida na próxima segunda-feira (17). Durante o bate-papo com a jornalista Savannah Guthrie, a atriz disse considerou "injusto" o furor sobre a situação nas redes sociais, principalmente no Tik Tok, onde as pessoas apoiaram o ator.

"Eu não me importo com o que alguém pensa sobre mim ou quais julgamentos você quer fazer sobre o que aconteceu na privacidade da minha própria casa, no meu casamento, a portas fechadas. Eu não presumo que uma pessoa comum deva saber dessas coisas. E por isso não levo para o lado pessoal", disse Amber. "Mas mesmo alguém que tem certeza de que eu mereço todo esse ódio e crueldade, mesmo que você pense que estou mentindo, você ainda não pode me olhar nos olhos e me dizer que acha que nas mídias sociais houve uma representação justa. Você não pode me dizer que acha que isso foi justo", acrescentou.



Em outro momento, Heard também admitiu que não culpa o júri por decidir contra ela. "Eu realmente entendo", disse ela. "Ele é um personagem amado e as pessoas sentem que o conhecem. Ele é um ator fantástico", opinou.

Relembre o caso

No início deste mês chegou ao fim a batalha judicial entre Johnny Depp e Amber Heard. O Tribunal do Condado de Fairfax, no estado americano da Virgínia, condenou o ator e a ex-mulher no processo de difamação movido mutuamente entre os dois. A atriz foi considerada culpada de todas as três acusações de difamação na ação movida pelo ex-marido e terá que pagar 10 milhões de dólares, o equivalente a R$ 52 milhões - o valor inicial era de 15 milhões de dólares, mas o juiz concordou em reduzir o valor. Mas Depp também foi condenado por uma das três acusações do processo e terá que pagar uma indenização de 2 milhões de dólares (R$ 10,2 milhões). O julgamento demorou sete semanas e os jurados levaram três dias para deliberar sobre as conclusões.

Batalha judicial



Depp entrou com um processo contra a ex-mulher por difamação em resposta a um editorial no qual Heard escreveu para o Washington Post em dezembro de 2018 sobre ser vítima de violência doméstica. O ator tinha a intenção de provar em sua ação que as alegações são falsas e afirma que o editorial lhe custou sua carreira e prejudicou "incalculavelmente" sua reputação. Depp perdeu o papel do capitão Jack Sparrow num novo filme de "Piratas do Caribe" e foi substituído na franquia de filmes "Animais Fantásticos", um spin-off de "Harry Potter".

Embora Amber nunca tenha mencionado Depp pelo nome no artigo, o processo afirmava que a peça "depende da premissa central de que Heard foi vítima de abuso doméstico e que Depp cometeu violência doméstica contra ela". Ele negou que tenha abusado de Amber da atriz e pediu no processo o valor de U$ 50 milhoões (aproximadamente R$ 240 milhões). O ator também processou por difamação o jornal britânico "The Sun", que publicou um artigo que se referia ao ator como "espancador de esposa" em 2018. Depp perdeu o caso dois anos depois.



Por sua vez, Amber também processava o ex-marido em uma ação com o dobro do valor, U$ 100 milhões (aproximadamente R$ 481 milhões). O argumento da atriz de "Aquaman" é que Depp a difamou ao chamá-la de mentirosa. Ela revelou que sofreu ameaças de morte todos os dias por causa das acusações de Depp.



O julgamento teve início em 11 de abril e foram apresentados vídeos, fotos e testemunhas que detalharam o relacionamento do ex-casal. Os dois começaram a namorar em 2012 e se casaram em 2015. O relacionamento chegou ao fim em 2016 com Heard pedindo o divórcio e uma medida protetiva ao aparecer em um tribunal de Los Angeles com uma bochecha machucada.

Amber alegou que foi agredida diversas vezes e que o ex-marido tinha crises de raiva quando se encontrava sob o efeito de drogas e álcool. Ela afirmou também que foi agredida sexualmente durante as gravações de "Piratas do Caribe" e durante a lua de mel do casal. A atriz disse não saber se sobreviveria se o casamento continuasse.