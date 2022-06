Anahí - Jerry Budar

Publicado 13/06/2022 12:59 | Atualizado 13/06/2022 13:14

Rio - Os fãs de RBD não conseguiram conter a emoção neste fim de semana. Após 11 anos longe dos palcos, Anahí levou a internet à loucura ao fazer uma participação no show da cantora Karol G, no último sábado (11).

Com figurino inspirado na sua icônica personagem Mia Colucci da novela "Rebelde", a estrela mexicana cantou o grande sucesso do grupo, "Sálvame", e não segurou as lágrimas enquanto o público a ovacionava, cantando a música do começo ao fim. A apresentação colocou a artista entre os assuntos mais comentados do Twitter.

"Meu coração vai explodir! Não consigo expressar em palavras o presente que me deu. Levarei esse momento na alma para sempre. Muito obrigado, nunca vou esquecer disso", agradeceu Anahí pelo convite.

"Foi incrível ver como continua brilhando com tanta intensidade mesmo com o passar dos anos. 11 anos fora dos palcos e convites recusados, mas aceitou o meu. Me senti especial. Te amo! Os sentimentos de toda uma geração seguem vivos, intactos", escreveu Karol G na legenda do vídeo da apresentação.

Tem que ser grande DEMAIS, pra subir em um palco que não é teu, num show que não é teu, tomar a frente e ser ovacionada por absolutamente todo mundo!



Anahi, tua carreira sempre vai estar aí, assim como as pessoas que te admiram, porque você é absurdamente incrível no que faz. — bre (@anahipoems) June 12, 2022