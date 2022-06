Priscila Pires revela que está grávida de gêmeas - reprodução do instagram

Publicado 13/06/2022 11:47

Rio - Priscila Pires, de 39 anos, contou para os internautas através do Instagram, neste domingo, que está grávida de gêmeas. As bebês são fruto de seu casamento com o personal trainer João Reis. A ex-participante do 'Big Brother Brasil 9' ainda revelou o nome escolhido para as meninas.

"E, para encerrar o dia, nossas meninas. Catarina Reis e Antonella Reis. O segredo foi revelado. Realmente, somos abençoados, João", escreveu Priscila, ao mostrar o ultrassom na rede social.

Recém-formada em nutrição, Priscila já é mãe de Gabriel, de 10 anos, e Pietro, de 8, de sua união anterior com Bruno Andrade.