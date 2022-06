Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda namoram nos bastidores de show

Rio - Zezé Di Camargo e Luciano se apresentaram no Complexo do Pacaembu, em São Paulo, na noite deste domingo, Dia dos Namorados. Os sertanejos contaram com a presença de suas respectivas mulheres, Graciele Lacerda e Flávia Fonseca, nos bastidores da apresentação.

Zezé e Graciele trocaram muitos beijos e carinhos no camarim. Os dois ainda levaram seus dois cachorrinhos de estimação para o local e posaram para fotos com eles. Luciano e Flávia também posaram no maior clima de romance.

Relatar erro