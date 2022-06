Viviane Araújo com o marido, Guilherme Militão, e tietando Fábio Jr. no camarim - Beatriz Damy/AgNews

Publicado 12/06/2022 15:51

Rio - Grávida de seis meses, Viviane Araújo aproveitou a véspera do Dia dos Namorados para curtir com o marido, Guilherme Militão, o show de Fábio Jr., na noite deste sábado (11), no Rio. O casal, que está a espera do primeiro filho, Joaquim, trocaram beijos assim que chegaram ao evento.

Viviane não perdeu a oportunidade de tietar Fábio Jr. no camarim. Carinhoso, o cantor a abraçou e beijou sua barriga de gestante. O ator Ary Fontoura também estava presente e se divertou com o artista nos bastidores.