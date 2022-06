Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Publicado 12/06/2022 08:38

Rio - Rafa Kalimann curtiu o sábado (11) fazendo um passeio cultural em São Paulo. A ex-BBB visitou a Pinacoteca e posou em meio às obras dos artistas e no jardim do museu. "São Paulo sendo a gigante São Paulo", escreveu ela na legenda da publicação que fez no Instagram.

A influenciadora escolheu para a ocasião um conjunto de tricô rosa, da da grife italiana Salvatore Ferragamo, avaliado em quase R$ 16 mil. Rafa arrematou o look com uma bolsa, também de marca, vendida por R$ 12.900, em e-commerces especializados em grifes de luxo.

Nos comentários da publicação, Leo Picon brincou: "Amei que vc veio me visitar pro dia dos namorados. Tô chegando amanhã meu amor".

Recentemente, o irmão de Jade Picon, que também é influenciador, surpreendeu a Kalimann com uma ligação romântica. Leo recitou um trecho do hit "Meteoro", de Luan Santana. "Esperando a noite toda pela chuva de meteoros e o que recebo é uma ligação do Leo Picon que narra romanticamente: Te dei o sol te dei o mar pra ganhar seu coração, você é raio de saudade meteoro da paixão. E desliga. Fim", escreveu Rafa na epóca.