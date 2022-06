Lucas Bissoli e Eslovênia Marques comemoram o Dia dos Namorados juntos, pela primeira vez, em Campos do Jordão - Reprodução / Instagram

Publicado 11/06/2022 18:15

Rio - Os ex-participantes do "BBB 22", Lucas Bissoli e Eslovênia Marques, decidiram fazer uma viagem juntos para comemorar seu primeiro dia dos namorados como um casal. O destino escolhido para comemoração da data foi a cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

No Instagram, Lucas compartilhou alguns "perrengues" enfrentados antes da viagem, que ocorreu neste sábado. "É perrengue que vocês querem? Tenho que estar pronto 12h30, chegando agora no hotel para me arrumar", brincou ele, mostrando que o relógio marcava 12h09, nos stories.

Ao chegar no destino, Eslovênia fez alguns registros do local luxuoso em que estão hospedados, o Hotel Ort, que possui diárias a partir de R$ 1327. "Chegamos agora em Campos e como sempre, eu dormi o caminho inteiro! Gente, aqui está fazendo um friozinho, como eu já imaginava, e a gente está olhando o hotel e eu estou 'passada' com quanto esse hotel que estamos é perfeito", iniciou.

"Sério, já montamos a programação: cinema, andar a cavalo, e vocês que lutem! Estou apaixonadíssima pelo lugar!", afirmou, enquanto mostrava a varanda, quarto e banheiro, além dos aparatos tecnológicos disponíveis na acomodação.