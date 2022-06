Marina Ruy Barbosa diz ser ’mão de vaca’ e bastante ’controlada’ na hora de comprar o que deseja - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa diz ser ’mão de vaca’ e bastante ’controlada’ na hora de comprar o que desejaReprodução/Instagram

Publicado 11/06/2022 17:12

Rio - Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais, na madrugada deste sábado, para interagir com seus seguidores. No Instagram, a atriz abriu uma caixinha de perguntas e ao ser questionada sobre consumo, admitiu ser uma espécie de "mão de vaca".

fotogaleria

"Qual a sensação de poder comprar tudo que dá vontade?", indagou uma seguidora. "Gostaria de saber. Eu sou bem controlada mesmo. Como comecei a ganhar meu próprio dinheiro desde muito cedo, acho que aprendi a valorizar (na medida certa)", alegou Marina.

"Não tenho do que reclamar, mas não saio comprando tudo o que eu gosto. Penso bastante se vale a pena ou não, se está caro demais. Gosto de investir, mas, obviamente, já cai em tentação e comprei algo que me arrependi depois. Mas não acreditem nesse de que compra tudo sem limites", contou.

"Sempre pense nas prioridades que você tem. O que é mais importante você comprar primeiro? Sua casa própria ou item supérfluo? Se você tiver boas escolhas e inteligentes, seu futuro pode ser melhor e mais tranquilo", aconselhou a atriz.