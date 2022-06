Luiz Fernando Gumarães, marido e filhos - Reprodução/Instagram

Luiz Fernando Gumarães, marido e filhosReprodução/Instagram

Publicado 11/06/2022 12:57 | Atualizado 11/06/2022 13:04

Rio - Luiz Fernando Guimarães falou um pouco sobre o processo de adoção de seus dois filhos, Olívia e Dante, junto com seu marido, o empresário Adriano Medeiros. Os dois participaram do "Conversa com Bial" desta sexta-feira (10) e se emocionaram ao relembrarem decisão de aumentar a família.

fotogaleria

"Temos um banquinho que gostamos muito. Um dia estávamos sentados na beira do lago e falamos 'será que é isso mesmo? Só nós dois aqui'? E resolvemos fazer o curso de seis meses do Cadastro Nacional de Adoção", contou Adriano, recordando como foi o passo inicial para a chegada dos irmãos que vieram da Floresta Amazônica para o Rio de Janeiro.



O empresário do ramo hoteleiro também comentou que as crianças ficaram sabendo da orientação sexual dos futuros pais antes da adoção, e quiseram viver com o casal homoafetivo. "Foi uma das exigências. Hoje as crianças têm o poder de dizer ao juiz se elas querem ou não ter dois pais. Sentimos a necessidade de antes delas falarem se queriam ou não, que entendessem o que aquilo significava", explicou.



"Acho que somos merecedores. Ter ido em busca [dos filhos] sem pensarmos nas consequências, no meio da floresta... Merecemos, porque conquistamos isso", resumiu Luiz Fernanado.