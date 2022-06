Fátima Bernardes aproveita sábado tomando sorvete com família de Túlio Gadelha - Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes aproveita sábado tomando sorvete com família de Túlio GadelhaReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2022 19:35

Rio - Fátima Bernardes aproveitou o sábado junto à família do namorado, Túlio Gadelha , em Camocim de São Félix, em Pernambuco. A apresentadora foi até uma sorveteria com parte dos parentes paternos do namorado e aproveitou para publicar um registro nas redes sociais.

"Ele me convida para tomar um sorvetinho com a família. E olha só quanta gente na sorveteria, em Camocin. E esse é só um pedacinho da parte paterna", contou Fátima na legenda da foto em que aparecem mais de 8 pessoas.

O casal está passando uma temporada no estado para curtir as festas juninas e recententemente, participaram de um evento solidário de artistas pernambucanos, que se uniram a vários ativistas, para ajudar vítimas de enchentes e deslizamentos no estado. No Instagram, a jornalista dividiu algumas fotografias com seguidores, mostrando os passeios que fez com o namorado e uma homenagem recebida por ele.

"Um fim de semana de reencontro com o São João, com lugares que gostamos de frequentar, com amigos queridos e com a família numa homenagem que meu amor recebeu na cidade em que viveu parte da infância, Bezerros. É sempre assim: muita coisa a fazer, muita gente para ver. E a gente gosta", contou.