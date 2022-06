Lucas Lucco se emociona ao cantar ’Amava nada’, música que contou com a colaboração de Marília Mendonça - Reprodução / Band TV

Publicado 11/06/2022 16:44 | Atualizado 11/06/2022 16:44

"Essa música eu acabei de lançar e é muito especial porque eu escrevi para cantar com a Marília [Mendonça]", contou o artista, ao participar do quadro "Churrascão do Faustão".

Lucas ainda relembrou que a letra foi pensada para ser cantada junto com a cantora, que ficou impressionada desde a primeira vez que ouviu a canção. "Gravei essa música e no facetime eu falei: 'ô, Marília, eu tenho certeza que eu fiz a música para nós cantarmos juntos', e ela: 'me mostra'. Nós cantamos na hora e ela falou: 'isso é muito sucesso', disse.

Antes de iniciar sua performance, o cantor alegou que a música era muito importante para ele e que o deixava bastante emocionado. "Essa dói o coração. Vou até pegar uma cerveja", admitiu.