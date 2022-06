Madonna e Britney Spears recriam selinho histórico do VMA 2003 - Reproduçã/Instagram/Twitter

Publicado 11/06/2022 09:55 | Atualizado 11/06/2022 10:13

Rio - O casamento de Britney Spears com Sam Asghari foi um verdadeiro encontro da realeza da música pop. Um dos momentos marcantes do evento que aconteceu nesta quinta-feira (9) foi o reencontro de Britney com Madonna. As duas aproveitaram para refazer o histórico beijo no Video Music Awards (VMA), da "MTV", em 2003.

O casamento da Princesa do Pop recebeu celebridades de alto nível, como Paris Hilton, Drew Barrymore e Donatella Versace. Também contou com uma performance de "Toxic" feita por Britney, Madonna e Selena Gomez, de acordo com a Vogue.