Lucas Lucco comentou parceria inédita deixada por Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Lucas Lucco comentou parceria inédita deixada por Marília MendonçaReprodução/Instagram

Publicado 08/12/2021 14:31

Rio - Durante participação em uma live pelo aplicativo Triller, Lucas Lucco contou detalhes do lançamento de uma música gravada com Marília Mendonça, que faleceu no início de novembro vítima de um acidente aéreo.

fotogaleria

“Os fãs estão pedindo a minha música com ela. Para acalmar todo mundo, será lançada em janeiro", entregou o cantor. Além de Lucas Lucco, Marília Mendonça tinha canções inéditas gravadas com Naiara Azevedo, Dulce Maria, Ludmilla e a dupla Maiara e Maraísa.

O cantor também falou sobre o começo de sua carreira. "Fui descoberto através de um vídeo que postei na internet cantando música que escrevi. Também já fui vendedor de loja em shopping, fazia eventos e festas universitárias, fui modelo e até cheguei a ser ator estreando em Malhação."