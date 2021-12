Jennifer Lopez e Ben Affleck em jogo da NBA - Reprodução

Publicado 08/12/2021 13:59 | Atualizado 08/12/2021 14:01

Rio - O que pode chamar mais atenção do que o jogo de um dos times mais populares de basquete dos EUA? Um dos casais mais famosos do país! Na noite desta terça-feira. Jennifer Lopez e Ben Affleck roubaram a cena ao aparecerem no confronto entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics, pela NBA, em Los Angeles.

Apesar da vitória do time da casa, que venceu os Celtics por 117 a 102, a comemoração do público veio mesmo ao ver o casal no estádio. Nas redes sociais, a conta oficial da NBA postou foto dos dois, levando os fãs à loucura. "O Batman está no jogo", brincou um seguidor.

