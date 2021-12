Deolane Bezerra e Rainha Matos brigam na Farofa da Gkay - Reprodução

Publicado 08/12/2021 12:00

Rio - A doutora tá estourada e sem paciência. Após discutir com Rainha Matos na Farofa da Gkay e ser criticada pela influenciadora, Deolane Bezerra voltou a rebater a fofoqueira. Na ocasião, Rainha Matos se defendeu dizendo que não gostava de barraco e que, para ela, 'doutora é quem tem doutorado'.

"E a rainha se manifestou, disse que não gosta de baixaria. Como assim, gente? Acostumada a denegrir a imagem de todo mundo, acabar com a vida dos outros. Só planta maldade. Só colhe maldade. Cheguei pra falar com ela, ela veio dar risada achando que eu ia cumprimentar. Na mão, né bebê? E outra: doutora por excelência. Vai reclamar com Deus, vai reclamar com Dom Pedro, que nos concedeu o título. Bacharéis em Direito, escritos no da OAB é (sic) doutor por excelência. Atura ou surta, rainha. Ué, rainha? Mas cadê a família real? Você tá em que país, bebê? Aqui nós temos presidente. Ajuda, ô não acostumada com baixaria. Eu sou acostumada com baixaria. Doutora é isso, tá bom?", rebateu Deolane nos stories do Instagram.

Entenda o caso

Na madrugada desta quarta-feira, no último dia de Farofa da GKay, Deolane Bezerra arrumou uma briga com Rainha Matos, dona de um perfil de fofoca no Instagram. A DJ e advogada foi confrontar a fofoqueira enquanto gravava um vídeo, que logo foi postado nos stories do Instagram.

"Gente, mais uma fofoqueira que estava falando mal de mim ontem. Vou ver se ela fala agora na minha frente. Oi, Rainha Matos. Quer falar de mim na minha frente agora, amor?", perguntou Deolane.



"Para mim, doutora é quem tem doutorado", disse a fofoqueira. "Para você porque você não entende da lei", rebateu a advogada.

Após a confusão com Deolane, Rainha Matos contou sua versão sobre o que aconteceu. "Fiquei constrangida porque eu não sou acostumada com barraco, diferente dela. Achei mega desrespeitosa a fala dela, até porque se não fossem as páginas de fofoca mais de metade de vocês não saberiam quem ela é", completou a fofoqueira.