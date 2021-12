Marília Mendonça e Murilo Huff - Reprodução de internet

Publicado 08/12/2021

Rio - Após retomar sua agenda de shows presenciais, Murilo Huff usou suas redes sociais, na madrugada desta quarta-feira (8), para compartilhar um desabafo sobre a falta que sente de Marília Mendonça, que faleceu após sofrer um acidente aéreo no mês passado. O ex-namorado da cantora ainda citou o produtor Henrique Ribeiro e tio da artista, Abicieli Silveira Dias Filho, que também foram vítimas da tragédia.

"Mais um show concluído com a graça de Deus! Obrigado, Unaí", começou citando a cidade de Minas Gerais onde se apresentou nesta terça-feira. "Eu estou bem! É só um desabafo: tem hora que a saudade aperta muito… Marília, Henrique e Boy [apelido que usava com Abicieli], vocês fazem falta demais! É muito estranho saber que não vamos nos ver de novo… Não aqui, não agora", escreveu em postagem no Twitter.

O cantor ainda falou sobre o desafio que é seguir em frente após a morte da rainha da sofrência, com quem teve o pequeno Léo, de quase 2 anos. "Tô me esforçando pra ser forte e ser o melhor pra quem ficou, mas as vezes é f*da…", completou Murilo. Além de mensagens de apoio dos fãs, o artista também recebeu um recado especial de Maraisa, cantora da dupla com Maiara e amiga íntima de Marília: "Força, amigo", comentou em uma das postagens.

mais um show concluído com a graça de Deus! Obrigado Unaí — Murilo Huff (@murilohuff) December 8, 2021

Força amigo — Maraisa (@Maraisa) December 8, 2021