MC VK e Valquíria falam sobre Kevin nas redes Reprodução

Publicado 08/12/2021 12:59 | Atualizado 08/12/2021 13:06

Rio - Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, usou as redes sociais para rebater pedido de perdão de MC KV. Amigo de Kevin, ele estava no quarto na noite em que o funkeiro caiu da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, em maio e não resistiu. Nesta semana, VK gravou um vídeo sobre ter sido inocentado no caso da morte do artista.

"VK, você não precisa pedir perdão pra mim e não precisa vir falar comigo. Não precisa nada. Vai falar com Deus! Não tenho nada para falar com você. Quando eu tinha para falar, você nem sequer me respondeu. Você diz que estava nervoso, que estava na delegacia. Imagina como eu estava no dia que perdi meu filho? Que você falava que era seu irmão, que dormia na minha casa, comia na minha casa", começou Valquíria.

Na sequência, ela disse que o funkeiro deveria pedir perdão para Deus. "Eu não quero falar com você, não tenho nada pra falar com você. Vai viver a sua vida e pedir perdão pra Deus. Para mim você vai ser sempre o culpado. Você não jogou o Kevin de lá, mas você era amigo dele. Era irmão, como ele sempre te chamou de irmão. E outra, você sabe que tinha um combinado, que você estava no hotel e era pra ir embora no outro dia e você não foi. Você pediu pra pagar o quarto e ele saiu do quarto dele para pagar o seu quarto", continuou.

Em seguida, disse que ele foi responsável por convidar uma acompanhante de luxo para o quarto. "Quem abordou a menina [Bianca Dominguez] foi você. Quem chamou ela pra subir foi você, entendeu? Sabendo que ele era casado, que ele tava com a mulher dele. Para mim o culpado não é quem jogou. O culpado é quem fala que é amigo, e não ajudou. Não ficou do lado, não avisou que ele bebeu demais e nem falou para ele subir para o quarto", prosseguiu.